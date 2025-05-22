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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Возле штаб-квартиры ЦРУ раздались выстрелы: что произошло

Задержанный охранниками человек сейчас находится под стражей.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ЦРУ

ЦРУ / © Associated Press

В четверг, 22 мая, охранники открыли огонь по неизвестному человеку, который находился у ворот штаб-квартиры ЦРУ близ Вашингтона. Впоследствии он был задержан.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ЦРУ.

По его словам, сотрудники службы безопасности «вступили в переговоры с человеком» у главных ворот.

Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил, что подозреваемой была женщина.

Спикер отказался раскрыть любые другие детали инцидента, кроме того, что задержанный сейчас находится под стражей.

Ранее американский телеканал NBC News сообщил, что в человека выстрелили, ссылаясь на лицо, знакомое с этим вопросом.

Пока неизвестно, почему сотрудники службы безопасности открыли огонь или что делал человек во время стрельбы.

ЦРУ закрыло главные ворота своего комплекса в Лэнгли и приказало сотрудникам искать альтернативные маршруты.

Напомним, накануне, 21 мая, в Вашингтоне в результате стрельбы были убиты двое сотрудников посольства Израиля

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