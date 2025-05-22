Переговоры Украины и РФ: сможет ли Ватикан стать посредником

В Ватикане могут состояться и морские переговоры между Украиной и РФ / © ТСН.ua

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Украина и Россия могут снова сесть за стол переговоров — на этот раз Ватикан рассматривается как место для встречи.

Следующий раунд переговоров с возможным участием международных посредников планируется на середину июня.

ТСН.ua собрал все, что известно о потенциальных переговорах в Ватикане.

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США не выходит из процесса переговоров

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что США продолжают миротворческие усилия как посредник в войне между Украиной и Россией, сообщает издание Yle.

«Посредников стало больше. Раньше только США выступали в этой роли, теперь и Европа участвует», — отметил Стубб.

Он отметил, что это позволяет Европе участвовать в обсуждениях условий прекращения огня и мирного соглашения.

Следующим этапом могут стать технические переговоры, вероятно уже на следующей неделе в Ватикане.

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Подготовка к новому раунду переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге заявил, что с партнерами обсуждается возможность следующего раунда переговоров с Россией. В качестве площадки для переговоров рассматривается три страны: Турция, Ватикан или Швейцария.

Как отметил глава государства, Ватикан может быть «очень благоприятной платформой» для переговоров.

По его словам, также известно, что главным вопросом остается организация встречи таким образом, чтобы она стала результативной.

«Я действительно считаю, что Папа Лев действительно может оказать нам помощь. Это очень важное сообщение, которое я услышал от него во время нашей двусторонней встречи, которая оказалась очень результативной», — сказал глава украинского государства.

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В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина, кроме определения места для встречи с представителями РФ, предлагает начать новый этап урегулирования войны с Россией по масштабному обмену пленными в формате «1000 на 1000»

«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате «1000 на 1000». Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — подчеркнул Ермак.

Ватикан как площадка для переговоров

Инициатива проведения переговоров в Ватикане поддерживается рядом европейских лидеров, а также обсуждалась на телефонных консультациях между президентом США Дональдом Трампом и европейскими политиками.

Ранее Папа Римский Лев XIV уже предлагал провести переговоры именно в Ватикане, после того как глава Кремля Владимир Путин не явился на инициированную им встречу в Стамбуле.

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Предложение о встрече представителей Украины и РФ в Ватикане высказал и госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Ватикан является нейтральной территорией «куда обеим сторонам было бы комфортно прийти».

В частности, о проведении переговоров в Ватикане говорила премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Мерц назвал Ватикан " последней земной инстанцией " для переговоров между Украиной и Россией.

По его словам, пока нет признаков скорейшего завершения войны. Однако он отметил необходимость использования всех дипломатических средств, в том числе и переговоров в Ватикане.

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«Но это, так сказать, последняя земная инстанция. Нам остается только надеяться, что хотя бы там удастся собрать конфликтующие стороны для конструктивной дискуссии», — заявил канцлер ФРГ.

Что говорят в Кремле

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что в администрации Путина не приняли решение о месте проведения мирных переговоров между Россией и РФ.

По его информации, Ватикан пока не посылал Москве никаких предложений о сотрудничестве.

Песков при этом подчеркнул, что Россия, мол, не заинтересована в затягивании работы над меморандумом по прекращению огня. В то же время идет подготовка к масштабному обмену пленными по схеме «1000 на 1000».

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Ватикан готовится стать посредником

Тем временем, Ватикан готовится стать площадкой для нового раунда переговоров между Украиной и Россией.

Папа Римский Лев XIV, в разговоре с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, подтвердил готовность Святого Престола содействовать мирному диалогу, передает The Guardian.

«Обнаружив у Святого Отца подтверждение готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность Папе Льву XIV за его неизменную приверженность миру», — говорится в заявлении Мелони.

Несмотря на то, что Ватикан избегает публичных заявлений по поводу переговоров, сам Лев XIV на прошлой неделе намекнул на готовность помочь в мирном урегулировании, пишет The Washington Post.

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Во время встречи с представителями восточных христианских церквей он заявил:

«Святой Престол готов предоставить врагам возможность встретиться и посмотреть друг другу в глаза».

Однако профессор Массимо Фаджиоли отметил, что Ватикан обеспокоен политизацией процесса смены понтифика, пишет Reuters. Он отметил, что некоторые правительства, в частности Италии, давят на Святой Престол по поводу участия в мирных переговорах, которые до сих пор безрезультатны.

Источник Reuters в Ватикане сообщил, что хотя Папа Римский открыт к посредничеству в глобальных конфликтах, он действует осторожно, чтобы не выглядеть пристрастным. Традиционно Ватикан работает за кулисами, избегая публичности.

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В свою очередь в The Washington Post отмечают, что, несмотря на сложности, Папа Лев XIV решительно настроен на участие в миротворческом процессе.

Издание отмечает, что если переговоры в Ватикане состоятся, это станет ключевым моментом его понтификата и повлияет на геополитическую конфигурацию Европы.

Когда состоятся мирные переговоры

Следующий раунд украино-российских переговоров с участием США может пройти в Ватикане в середине июня, пишет The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонных разговоров с европейскими лидерами объявил, что на переговоры поедут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог.

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Однако Трамп не уточнил роль страны, а при обсуждении условий прекращения огня отрицал использование термина «безусловное».

Европейские лидеры впоследствии отказались от использования этой формулировки.

«Однако Трамп снова уклонился от ответа, заявив, что ему не нравится термин «безусловное». Он сказал, что никогда не употреблял этот термин, хотя использовал его, когда призывал к 30-дневному прекращению огня в посту на своей социальной платформе Truth 8 мая. В результате европейцы согласились отказаться от прилагательного», — говорится в материале.

Серьезные препятствия на пути к переговорам

Украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников на своем YouTube-канале сообщил о серьезных препятствиях, возникающих на пути к мирным переговорам.

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Журналист напомнил, что во время разговора с Дональдом Трампом Путин предложил подготовить меморандум о прекращении огня.

После этого разговора американский лидер отказался от позиции относительно безусловного прекращения огня, более того — он заявил, что раньше не выступал с такой формулировкой.

«Такой отказ Трампа, практически его переход на сторону российского президента, дает возможность Путину выдвигать условия по прекращению огня», — отметил аналитик.

Аналитик отметил, что в США подчеркнули: если представленный документ от россиян будет обычной «Филькиной грамотой», как следствие РФ может ожидать новый пакет санкций.

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Как отметил Портников, в администрации Трампа такой ход событий не устраивает.

Поэтому переговоры в Ватикане будут зависеть от:

того, каким будет содержание русского меморандума;

реакции Украины и ЕС на предложения Путина

Портников рассказал, что среди вероятных сценариев развития события может быть ситуация, когда США сочтут предложения президента РФ вполне приемлемыми (в том числе и возможности для оккупации новых земель — Ред.). Это будет происходить на фоне желания Трампа наладить отношения с Путиным и «прибегнуть к общим экономическим сделкам».

Портников считает, что Путин заинтересован не в переговорах или личной встрече с Трампом, а в демонстрации своего величия.

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«Пока президент России ни в разговорах с Трампом, ни в публичных выступлениях ни на йоту не отошел от тех максималистских требований, которые блокировали любой реалистический переговорный процесс», — сказал Портников.

Аналитик подчеркнул, что у россиян не будет препятствий добраться до Ватикана благодаря Латеранскому договору (позволяет обеспечить безопасный проход дипломатических миссий к Святому Престолу — Ред.).

Однако вопрос в том: заинтересована ли РФ в мирных переговорах, или наоборот — лишь в том, чтобы продемонстрировать документ, который «поставит точку на ожиданиях Трампа и прибегнет к новым громким попыткам оправдать своего любимца Путина».

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и РФ. Это были первые публичные переговоры с марта 2022 г., когда Кремль выдвинул неприемлемые условия для капитуляции.

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В ходе переговоров Москва выдвинула ряд условий, которые были неприемлемы не только для Украины, но и Европы и США.

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