Зеленському врешті-решт доведеться зустрітись з Путіним: Пристайко сказав, чи на часі це зараз

Колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко / © УНІАН

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Президенту України Володимиру Зеленському врешті-решт буде потрібно зустрітися з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, але саме зараз ця зустріч не на часі.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю «24 Каналу».

«Я думаю, що зустріч потрібна, але не зараз. Як не дивно, вся Україна очікувала зустрічі, в результаті якої ми мали швиденько все вирішити, і нарешті настав би довгоочікуваний мир. Ні. Ба більше, Путін відчуватиме, що ми дуже хочемо з ним зустрітися, і вимагатиме за це все більше», — сказав ексміністр.

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Він нагадав, що перед зустріччю в Парижі 2019 року Росія висунула до України вимоги, над якими Київ працював цілих шість місяців.

«Ми пів року доволі складно працювали, пояснювали суспільству, на які кроки ми йдемо для того, щоб зустрітися. Була прийнята так звана формула Штайнмаєра. Були відведення у певних територіях, були пункти пропуску відкриті. Зараз це все має такий вигляд, як дехто з нас передбачав. Тобто послаблення наших оборонних позицій, розмінування територій під приводом відкриття нових пунктів тощо. Підрив всередині держави, єдності, яка існувала», — зауважив Пристайко.

За його словами, ці кроки були зроблені для того, щоб новий український президент отримав можливість зустрітися з Путіним. Своєю чергою ця зустріч мала визначити, чи може Україна взагалі порозумітися з Росією незалежно від прізвища президента.

«Результат 2019 року продемонстрував, що ні, ми не можемо рухатися з ними попри всі наші спроби. Це просто трагедія, що у нас саме такий сусід. Нам треба розуміти, як нам посилитися. Якби ми від 2019 року посилилися, то станом на 2024-й ми б мали інший варіант. Але цей час минув», — наголосив ексміністр.

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Коли Пристайка запитали, чи можна якось підготувати Зеленського до зустрічі з Путіним, він насамперед зауважив, що «людям з тонкою душевною організацією» така робота дається важко, але в певних ситуаціях емоції можуть бути «корисним інструментом».

«Що стосується підготовки президента. Насамперед у політиці й дипломатії людям з тонкою душевною організацією взагалі мало що можна зробити, тому що це просто така неприємна, складна робота. Дуже рідко, коли ти стикаєшся з приємними розмовами, особливо якщо ти змушений відстоювати, як наша дипломатія, незалежність та існування нашої держави. Але іноді емоції є корисним інструментом. Це дуже гострий інструмент, і часто одноразовий», — застеріг дипломат.

Він зауважив, що такий «інструмент» потребує обережного використання, щоб уникнути емоційного зриву та чітко вкласти емоції в план переговорів — з союзниками, ворогами, пресою чи власним народом.

«Я сподіваюся, що така робота проводиться, і президенту Зеленському надається допомога. Інакше на нас чекають проблеми», — додав Вадим Пристайко.

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Нагадаємо, історик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Росія може включити до власного варіанту так званого «меморандуму миру» цілий перелік ультимативних вимог, які стосуються не лише України, а й глобальної безпеки в Європі та світі. Водночас деякі формулювання в меморандумі можуть бути зашифровані у вигляді складної дипломатичної мови, щоб замаскувати справжню мету Москви.