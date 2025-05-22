Зеленскому в конце концов придется встретиться с Путиным: Пристайко сказал, ко времени ли это сейчас

Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко / © УНИАН

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце концов будет нужно встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, но именно сейчас эта встреча не ко времени.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «24 Каналу».

«Я думаю, что встреча нужна, но не сейчас. Как ни странно, вся Украина ожидала встречи, в результате которой мы должны были быстренько все решить, и наконец-то наступил бы долгожданный мир. Нет. Более того, Путин будет чувствовать, что мы очень хотим с ним встретиться и требовать за это все больше», — сказал экс-министр.

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Он напомнил, что перед встречей в Париже в 2019 году Россия выдвинула требования к Украине, над которыми Киев работал целых шесть месяцев.

«Мы пол года достаточно сложно работали, объясняли обществу, на какие шаги мы идем для того, чтобы встретиться. Была принята так называемая формула Штайнмайера. Были отведения на определенных территориях, были пункты пропуска открыты. Сейчас это все выглядит так, как некоторые из нас и предполагали. То есть ослабление наших оборонных позиций, разминирование территорий под предлогом открытия новых пунктов и так далее. Подрыв внутри государства существовавшего единства», — отметил Пристайко.

По его словам, эти шаги были предприняты для того, чтобы новый украинский президент получил возможность встретиться с Путиным. В свою очередь эта встреча должна была определить, может ли Украина вообще найти общий язык с Россией, независимо от фамилии президента.

«Результат 2019 года продемонстрировал, что нет, мы не можем двигаться с ними, несмотря на все наши попытки. Это просто трагедия, что у нас именно такой сосед. Нам нужно понимать, как нам усилиться. Если бы мы с 2019 года усилились, то на 2024 год мы имели бы другой вариант. Но это время прошло», — подчеркнул экс-министр.

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Когда Пристайко спросили, можно ли как-то подготовить Зеленского к встрече с Путиным, он заметил, что «людям с тонкой душевной организацией» такая работа дается тяжело, но в определенных ситуациях эмоции могут быть «полезным инструментом».

«Что касается подготовки президента. Прежде всего, в политике и дипломатии людям с тонкой душевной организацией вообще мало что можно сделать. Потому что это просто неприятная, сложная работа. Очень редко, когда ты сталкиваешься с приятными разговорами, особенно если ты вынужден отстаивать, как наша дипломатия, независимость и существование нашего государства. Но иногда эмоции являются полезным инструментом. Это очень острый инструмент и часто одноразовый», — предостерег дипломат.

Он отметил, что такой инструмент требует осторожного использования, чтобы избежать эмоционального срыва и четко вложить эмоции в план переговоров — с союзниками, врагами, прессой или собственным народом.

«Я надеюсь, что такая работа проводится и президенту Зеленскому оказывается помощь. Иначе нас ждут проблемы», — добавил Вадим Пристайко.

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Напомним, историк и дипломат Роман Бессмертный считает, что Россия может включить в свой вариант так называемого «меморандума мира» целый перечень ультимативных требований, касающихся не только Украины, но и глобальной безопасности в Европе и мире. В то же время, некоторые формулировки в меморандуме могут быть зашифрованы в виде сложной дипломатической речи, чтобы замаскировать истинную цель Москвы.