Эксперт объяснил, почему Кремль пугает войной на 20 лет

Российские войска / © Associated Press

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Россиязаявляет о готовности воевать против Украины еще 20 лет, но на самом деле это не проявление силы, а признак слабости.

Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман убежден, в эфире телеканала FREEДОМ.

Эксперт подчеркнул, что подобные высказывания имеют двойное дно. Они адресованы как Украине, так и международным партнерам, в частности США. «Это попытка разговаривать с Украиной с позиции силы. Это сигналы Трампу: мол, Россия сейчас удерживается — это их „компромисс“», — пояснил Гетьман.

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В то же время, по словам аналитика, готовность Кремля «воевать 20 лет» свидетельствует не о решимости, а об отсутствии ресурсов для быстрого наступления. «Если бы Россия действительно имела силы, они бы сказали, что закончат войну за год. А если говорят о 20 годах — это признание, что не могут продвинуться дальше, в частности в Сумы», — отметил Гетьман.

Отдельно эксперт отметил, что на Харьковском направлении россияне сейчас перебрасывают войска из Курской области, где завершили активные действия. Это свидетельствует о внутренней ротации сил, а не об увеличении общей группировки армии РФ.

Мало того, по словам Гетьмана, у России почти не осталось резервов. Бронетехнику со складов пришлось вытаскивать буквально из металлолома. «Раньше из трех-четырех танков собирали один. Некоторые склады были полностью разворованы. Теперь им, возможно, придется доставать танки Т-34», — иронизирует эксперт.

Сейчас, по оценкам аналитика, Россия может производить или ремонтировать до 25 единиц тяжелой техники в месяц, а в целом способна собрать до 100-120 танков. Но украинские Силы обороны уничтожают вдвое больше, поэтому технический баланс не в пользу РФ.

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По его словам, таким образом, громкие заявления о «вечной войне» — это скорее медийная стратегия Кремля, чем реальное намерение или способность вести боевые действия десятилетиями.

Что этому предшествовало

После переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил о 21-летней Северной войне России со Швецией (1700-1721 годы). Он сравнил эту длительную борьбу с нынешним конфликтом в Украине, заявив, что Россия готова воевать сколько нужно — год, два или даже больше, как в прошлом. Мединский риторически спросил, готовы ли другие стороны вести войну так долго.

Напомним, ранее политолог Вадим Денисенко заявлял, что у президента России Владимира Путина нет сил для того, чтобы воевать следующие 20 лет

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