Первыми погибнут растения, а Земля станет похожа на Марс: когда это произойдет

Планета Земля / © Pixabay

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Астрономы совместно с NASA совершили 400 тысяч планетарных симуляций. Эксперименты показали, что богатые кислородом атмосферные условия Земли изменятся за один миллиард лет. Это окажет фатальное влияние на жизнь, зависимую от воздуха.

Об этом пишет Vice.

Симуляция показала, что резкое снижение содержания O2 в атмосфере до уровней, напоминающих архейскую Землю, скорее всего, произойдет к возникновению влажных парниковых условий в климатической системе Земли и значительной потере поверхностных вод.

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Этот процесс объясняют старением Солнца. Как и любая звезда, с течением времени оно все больше нагревается и выделяет больше энергии. Это изменит земную атмосферу и разрушит углеродный цикл, поддерживающий фотосинтез. Атмосфера насыщается метаном. Первыми погибнут растения и постепенно планета вернется к пустынным ландшафтам, похожим на Марс, говорят исследователи.

Ранее ученые заявляли, что наш огненный газовый шар исчезнет через триллионы лет, а недавнее исследование показало, что Солнце ждет много изменений, которые произойдут гораздо раньше, предвещая конец Солнечной системы.