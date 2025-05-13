Ученые в шоке: динозавры жили в Антарктике

Реконструкция ланшафта в начале мелового периода на территории современной Австралии. Фото: Robert Nicholls

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Сегодня Антарктида — это ледовый пустынный континент, но 120 миллионов лет назад она была частью гигантского массива суши вместе с Австралией, где проживали динозавры. Ученые смогли воссоздать их среду обитания благодаря анализу пыльцы и спор, найденных в окаменелостях.

Об этом сообщило издание Live Science.

Исследование показало, что «полярные динозавры» жили в прохладных умеренных лесах, пересеченных реками и густыми зарослями папоротников. Среди них были:

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Орнитоподы — небольшие травоядные ящеры с клювами.

Тероподы — двуногие хищники, часто покрытые перьями.

Вера Корасидис, соавтор исследования из Мельбурнского университета и Смитсоновского института, отмечает, что территория современной Виктории когда-то находилась на 80 градусах южной широты, погружаясь во тьму на долгие месяцы. Однако, несмотря на суровые условия, динозавры не только выживали, но и процветали, оставляя многочисленные палеонтологические находки.

Проанализировав более 300 образцов пыльцы, ученые выяснили, что 130-110 млн лет назад леса состояли из:

Хвойных деревьев (верхний ярус).

Папоротников (нижний ярус), в частности древовидных (Cyatheaceae) и вильчатых (Gleicheniaceae) и примитивных папоротников (Schizaeaceae).

Около 113 млн лет назад появились цветочные растения, что изменило экосистему: хвойные остались, но нижний ярус пополнился мхами и цветами. Это изменило рацион динозавров, которые начали питаться новыми видами растительности.

Напомним, ученые выяснили, какая планета действительно ближе к Земле.

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