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Новый глава МИД Германии пригрозил России: что известно
Иоганн Вадефул считает, что 15 мая является "важной датой" для возможного окончания войны.
Агрессорка России столкнется с "последствиями", если не согласится на предложение провести переговоры между лидерами Украины и РФ 15 мая в Турции.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает Tagesschau.
Вадефул призвал Кремль "сесть за стол переговоров". По его словам, 15 мая является "важной датой" возможного окончания войны в Украине.
"Россия не должна оставлять там пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", – заявил германский дипломат.
Если РФ не примет предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, то Берлин угрожает Москве дальнейшими шагами.
"В таком случае будут также последствия. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", – подчеркнул глава МИД Германии.
Напомним, около недели назад Дональд Трамп поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Несколько дней назад американский президент предложил Турции выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать переговорам.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Трампа о переговорах с РФ в Стамбуле и выразил готовность к встрече. Кроме того, украинский выразил надежду, что президент США также будет присутствовать на переговорах.
Тем временем в РФ до сих пор не определились, будет ли "фюрер" Владимир Путин на встрече в Стамбуле. В частности, спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что "Кремль объявит, кто будет представлять Россию на переговорах, когда Путин признает это целесообразным".