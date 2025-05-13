Новый глава МИД Германии пригрозил России: что известно

Бундестаг. / © Associated Press

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Агрессорка России столкнется с "последствиями", если не согласится на предложение провести переговоры между лидерами Украины и РФ 15 мая в Турции.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул, сообщает Tagesschau.

Вадефул призвал Кремль "сесть за стол переговоров". По его словам, 15 мая является "важной датой" возможного окончания войны в Украине.

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"Россия не должна оставлять там пустое кресло, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", – заявил германский дипломат.

Если РФ не примет предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, то Берлин угрожает Москве дальнейшими шагами.

"В таком случае будут также последствия. Мы не будем стоять в стороне и смотреть, как Россия просто продолжает эту войну", – подчеркнул глава МИД Германии.

Напомним, около недели назад Дональд Трамп поговорил по телефону с турецким коллегой Реджепом Таипом Эрдоганом. Несколько дней назад американский президент предложил Турции выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать переговорам.

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Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Трампа о переговорах с РФ в Стамбуле и выразил готовность к встрече. Кроме того, украинский выразил надежду, что президент США также будет присутствовать на переговорах.

Тем временем в РФ до сих пор не определились, будет ли "фюрер" Владимир Путин на встрече в Стамбуле. В частности, спикер диктатора РФ Дмитрий Песков заявил, что "Кремль объявит, кто будет представлять Россию на переговорах, когда Путин признает это целесообразным".

Дата публикации 14:39, 12.05.25 Количество просмотров 7 Россия является главной угроза будущему Евросоюза, - Стефанчук в Будапеште