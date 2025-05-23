"Атлантида песков": в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности

Пустыня Руб-эль-Хали. Фото: Университет Варшавы

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Пустыня Руб-эль-Хали, известная как Пустой Квартал и ранее считавшаяся абсолютно безжизненной, теперь удивляет мир. Научные исследования подтвердили то, что когда-то считалось легендой: под ее песками обнаружены остатки древней цивилизации, которая процветала на Аравийском полуострове тысячи лет назад.

Об этом сообщило издание Dailymail

В 2002 году шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, во время полета над пустыней заметил странные дюны и большое черное пятно. Это наблюдение привело к открытию Сарук Аль-Хадид — археологического памятника с многочисленными следами добычи и обработки меди и железа. Считается, что эта территория была частью 5000-летней цивилизации, погребенной под песками.

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Исследователи нашли следы этого древнего общества на глубине около 3 метров. Суровые условия и постоянно меняющиеся дюны Руб-эль-Хали, которая простирается на более 250 000 квадратных миль и является крупнейшим в мире массивом сплошного песка, веками скрывали эту тайну. Открытие оживило легенду о мифическом городе Убар, который Т. Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский) называл «Атлантидой Песков» — городом «неизмеримых богатств, разрушенный Богом за высокомерие, навеки поглощенный песками пустыни Руб-эль-Хали».

Ученые из Университета Халифы в Абу-Даби применили передовую радарную технологию (SAR), чтобы «просветить» песок, не нарушая его структуры. SAR посылает импульсы энергии и анализирует отраженные сигналы. Комбинируя эти данные с высококачественными спутниковыми снимками, археологи смогли исследовать подземные слои Сарук Аль-Хадид.

Радар обнаружил остатки зданий, металлические конструкции, артефакты и кости животных. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта ученые обнаружили закономерности, указывающие на древнюю человеческую деятельность. Доктор Диана Фрэнсис, руководитель лаборатории ENGEOS, подчеркнула, что спутниковые данные помогли преодолеть сложность полевых исследований в пустыне.

Находки свидетельствуют о развитом обществе, которое существовало здесь тысячи лет назад. Обнаруженные поселения и дороги подтверждают длительное проживание людей и высокий уровень организации. Слои почвы содержат коренные породы, песок, гипс, а также артефакты, металлические отходы и животные кости.

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Сочетание SAR и ИИ революционизирует археологию, особенно в местах, где традиционные раскопки невозможны. Исследования Сарук Аль-Хадид демонстрируют потенциал этих технологий для открытия новых памятников и сохранения культурного наследия.

Чтобы проверить результаты, ученые сравнили данные дистанционного зондирования с археологическими записями и провели полевые исследования. Выводы оказались настолько точными, что правительственная организация Dubai Culture одобрила дальнейшие раскопки.

Хотя о людях, которые жили здесь 5000 лет назад, известно мало, это открытие уже меняет представление о ранних цивилизациях Аравийского полуострова. Пустыня была заселена еще с раннего плейстоцена, а находки каменных орудий свидетельствуют о присутствии людей в эпоху неолита. Бедуины, которые до сих пор живут в этих суровых условиях, сохраняют традиции скотоводства, финикового земледелия и устных рассказов — наследие древних пустынных культур.

Несмотря на экстремальную засушливость, 6000-5000 лет назад климат здесь был влажным, образовывались мелководные озера, которые поддерживали разнообразные экосистемы. Эти находки помогают воссоздать картину жизни в регионе, который когда-то считался непригодным для существования.

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Напомним, экскременты птиц в Антарктиде, вероятно, помогают уменьшить влияние изменения климата на континент.