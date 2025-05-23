"Атлантида пісків": у пустелі Руб-ель-Халі знайшли місто 5000-річної давнини

Пустеля Руб-ель-Халі. Фото: Університет Варшави

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Пустеля Руб-ель-Халі, відома як Порожній Квартал і раніше вважалася абсолютно безжиттєвою, тепер дивує світ. Наукові дослідження підтвердили те, що колись вважалося легендою: під її пісками виявлено залишки стародавньої цивілізації, яка процвітала на Аравійському півострові тисячі років тому.

Про це повідомило видання Dailymail.

У 2002 році шейх Мохаммед бін Рашид Аль Мактум, правитель Дубая, під час польоту над пустелею помітив дивні дюни та велику чорну пляму. Це спостереження призвело до відкриття Сарук Аль-Хадід — археологічної пам’ятки з численними слідами видобутку та обробки міді й заліза. Вважається, що ця територія була частиною 5000-річної цивілізації, похованої під пісками.

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Дослідники знайшли сліди цього стародавнього суспільства на глибині близько 3 метрів. Суворі умови та постійно мінливі дюни Руб-ель-Халі, яка простягається на понад 250 000 квадратних миль і є найбільшим у світі масивом суцільного піску, століттями приховували цю таємницю. Відкриття оживило легенду про міфічне місто Убар, яке Т. Е. Лоуренс (Лоуренс Аравійський) називав «Атлантидою Пісків» — містом «незмірних багатств, зруйноване Богом за зарозумілість, навіки поглинуте пісками пустелі Руб-ель-Халі».

Вчені з Університету Халіфи в Абу-Дабі застосували передову радарну технологію (SAR), щоб «просвітити» пісок, не порушуючи його структури. SAR надсилає імпульси енергії та аналізує відбиті сигнали. Комбінуючи ці дані з високоякісними супутниковими знімками, археологи змогли дослідити підземні шари Сарук Аль-Хадід.

Радар виявив залишки будівель, металеві конструкції, артефакти та кістки тварин. Завдяки алгоритмам штучного інтелекту вчені виявили закономірності, що вказують на давню людську діяльність. Доктор Діана Френсіс, керівниця лабораторії ENGEOS, підкреслила, що супутникові дані допомогли подолати складність польових досліджень у пустелі.

Знахідки свідчать про розвинене суспільство, яке існувало тут тисячі років тому. Виявлені поселення та дороги підтверджують тривале проживання людей та високий рівень організації. Шари ґрунту містять корінні породи, пісок, гіпс, а також артефакти, металеві відходи й тваринні кістки.

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Поєднання SAR та ШІ революціонізує археологію, особливо в місцях, де традиційні розкопки неможливі. Дослідження Сарук Аль-Хадід демонструють потенціал цих технологій для відкриття нових пам’яток та збереження культурної спадщини.

Щоб перевірити результати, вчені порівняли дані дистанційного зондування з археологічними записами та провели польові дослідження. Висновки виявилися настільки точними, що урядова організація Dubai Culture схвалила подальші розкопки.

Хоча про людей, які жили тут 5000 років тому, відомо мало, це відкриття вже змінює уявлення про ранні цивілізації Аравійського півострова. Пустеля була заселена ще з раннього плейстоцену, а знахідки кам’яних знарядь свідчать про присутність людей у епохи неоліту. Бедуїни, які й досі живуть у цих суворих умовах, зберігають традиції скотарства, фінікового землеробства та усних оповідей — спадщину стародавніх пустельних культур.

Попри екстремальну посушливість, 6000–5000 років тому клімат тут був вологим, утворювалися мілководні озера, які підтримували різноманітні екосистеми. Ці знахідки допомагають відтворити картину життя в регіоні, який колись вважався непридатним для існування.

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Нагадаємо, екскременти птахів у Антарктиді, ймовірно, допомагають зменшити вплив зміни клімату на континент.