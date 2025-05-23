Лоукостер Ryanair выдвинул требование к украинским аэропортам

Лоукостер Ryanair / © Associated Press

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После окончания войны в Украине ирландский лоукостер Ryanair хочет получить от украинских аэропортов значительные скидки. Иначе авиакомпания грозится значительно уменьшить количество рейсов.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает Reuters

Он напомнил, что Ryanair потенциально может перевезти 5 миллионов пассажиров рейсами в и из Украины в течение первого года после мирного соглашения и 10 миллионов — в течение второго года.

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Однако без значительных скидок на аэропортовые сборы, которые Ryanair обычно согласовывает с европейскими аэропортами, Ryanair может уменьшить это количество до 1 миллиона в первый год и 3 миллионов во второй.

По словам О'Лири, после войны Ryanair мог бы летать на 30 европейских направлениях из украинских аэропортов, включая Киев и Львов. Он добавил, что рейсы из Одессы будут зависеть от исправности взлетно-посадочной полосы этого аэропорта.

Гендиректор Ryanair отметил, что сейчас "разочарован реакцией украинских аэропортов, которые фактически отказались сотрудничать" относительно планов послевоенного возобновления авиаперевозок.

Напомним, что в феврале 2025 года руководство международного аэропорта "Борисполь" осуществило переговоры с представителями европейского лоукостера Wizz Air об оперативном запуске авиаперевозок после открытия воздушного пространства.

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В январе этого же года мэр Львова Андрей Садовый сообщил о планах на возобновление работы нескольких аэропортов в Украине.