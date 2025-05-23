Андрея Портнова убил профессионал: детали о ходе расследования

Андрей Портнов / © ТСН

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Испанские правоохранители считают, что убийство бывшего украинского чиновника Андрея Портнова в пригороде Мадрида было не случайным, а тщательно спланированным заказом.

Об этом сообщает испанское издание El País.

Портнов был застрелен утром 21 мая в районе Посуэло-де-Аларкон, где мужчина жил с семьей. Именно там находится Американская школа, которую посещали его дети.

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По предварительным данным, убийца караулил возле автомобиля Портнова и открыл огонь, выпустив не менее девяти пуль. На месте происшествия полиция нашла соответствующее количество гильз. Нападавший использовал пистолет с глушителем, что свидетельствует о высоком уровне подготовки.

Министерство внутренних дел Испании отмечает, что нападение было профессионально выполнено. Убийца, вероятно, имел заранее продуманный маршрут для побега и не действовал сам. Среди версий — смена транспорта и поддержка со стороны сообщников.

Сейчас следователи анализируют видеозаписи с камер наблюдения и устанавливают контакты и связи Портнова в Испании.

Мотивы убийства Андрея Портнова

Портнов, занимавший высокие должности в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, был известен тесными связями с пророссийскими структурами и активной деловой деятельностью после бегства из страны. Это создает широкое поле для потенциальных мотивов, включая политические и экономические.

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«Пока ничего не понятно», — цитирует следователей El País, — но в розыске находится несколько человек.

Портнов фигурировал в коррупционных расследованиях, а также находился под санкциями США. Испанские правоохранители уже обратились за помощью к украинским и европейским органам для получения дополнительных материалов.

Хотя официальные лица пока воздерживаются от комментариев относительно подозреваемых, источники издания отмечают: основная версия — это заказное убийство, которое могло быть спровоцировано политическими или финансовыми мотивами.

Напомним, Портнова застрелили 21 мая в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, вблизи Мадрида. Сначала испанская полиция информировала, что убийство совершила группа вооруженных лиц.

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Сразу в день убийства СМИ со ссылкой на источники информировали, что существуют две открытые линии расследования: сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера.

К слову, экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун не исключает, что за убийством Портнова может стоять Россия. Москва могла стремиться использовать это как информационную операцию против Украины, мол «это страна убийств, они ликвидируют всех, до кого только могут добраться руками».