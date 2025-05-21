Может ли стоять Россия за убийством Портнова: Ступак ответил

Андрей Портнов / © УНІАН

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В расследовании ликвидации Андрея Портнова рассматривается несколько возможных версий, в частности, за нападением могут стоять российские спецслужбы.

Об этом сообщил военный аналитик Иван Ступак в эфире КИЕВ24.

Он предположил, что РФ могла попытаться ликвидировать Портнова, а затем повесить это на Украину, что могло бы усложнить дипломатические отношения между государствами.

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По словам Ступака, Портнов, возможно, стал помехой для определенных российских политиков, таких как Николай Патрушев или Сергей Кириенко, и это могло привести к его ликвидации.

Аналитик привел альтернативный сценарий, при котором Портнова можно было бы арестовать в Москве и держать в заключении до его смерти в российской тюрьме, но, учитывая геополитическую ситуацию в Европе, такое «масштабное» убийство могло бы привести к серьезному дипломатическому напряжению.

Ступак отметил, что испанское расследование этого инцидента может быть долгим и закрытым, учитывая темп работы испанских органов власти.

Среди версий также не исключается роль других известных лиц, в частности пророссийского блогера Шария, который может быть связан с этой ситуацией из-за своего пребывания в Испании.

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Ступак высказал предположение, что Шарий после событий 21 мая может сильно изменить свое медийное присутствие.

Напомним, Портнов был застрелен утром 21 мая в пригороде Мадрида, выпустив у него пять шаров. Неизвестные совершили убийство у элитного учебного заведения — Американской школы. В заведении сообщили, что погибший был одним из родителей, водивших своих детей в эту школу. Полиция не задержала ни одного подозреваемого.