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Чи може стояти Росія за вбивством Портнова: Ступак відповів
Навіть після втечі Януковича Портнов зберігав значний вплив у правовому середовищі України, залишаючись «тіньовим гравцем», який мав зв’язки з суддями та адвокатами.
У розслідуванні ліквідації Андрія Портнова розглядається кілька можливих версій, зокрема, що за нападом можуть стояти російські спецслужби.
Про це повідомив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі КИЇВ24.
Він припустив, що РФ могла спробувати ліквідувати Портнова, а потім «повісити» це на Україну, що могло б ускладнити дипломатичні стосунки між державами.
За словами Ступака, Портнов, можливо, став перешкодою для певних російських політиків, таких як Микола Патрушев чи Сергій Кирієнко, і це могло призвести до його ліквідації.
Аналітик навів альтернативний сценарій, за якого Портнова можна було б заарештувати у Москві і тримати в ув’язненні до його смерті в російській в’язниці, але з огляду на геополітичну ситуацію в Європі, таке «масштабне» вбивство могло б призвести до серйозної дипломатичної напруги.
Ступак зазначив, що іспанське розслідування цього інциденту може бути довгим і закритим, зважаючи на темп роботи іспанських органів влади.
Серед версій також не виключається роль інших відомих осіб, зокрема, проросійського блогера Шарія, який може бути пов’язаний з цією ситуацією через своє перебування в Іспанії.
Ступак висловив припущення, що Шарій після подій 21 травня може сильно змінити свою медійну присутність.
Нагадаємо, Портнова застрелили вранці 21 травня у передмісті Мадрида, випустивши у нього п’ять куль. Невідомі скоїли вбивство біля елітного навчального закладу — Американської школи. У закладі повідомили, що загиблий був одним із батьків, які водили своїх дітей до цієї школи. Наразі поліція не затримала жодного підозрюваного.