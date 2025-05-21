Чи може стояти Росія за вбивством Портнова: Ступак відповів

Андрій Портнов / © jafarjeef.deviantart.com

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У розслідуванні ліквідації Андрія Портнова розглядається кілька можливих версій, зокрема, що за нападом можуть стояти російські спецслужби.

Про це повідомив військовий аналітик Іван Ступак в ефірі КИЇВ24.

Він припустив, що РФ могла спробувати ліквідувати Портнова, а потім «повісити» це на Україну, що могло б ускладнити дипломатичні стосунки між державами.

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За словами Ступака, Портнов, можливо, став перешкодою для певних російських політиків, таких як Микола Патрушев чи Сергій Кирієнко, і це могло призвести до його ліквідації.

Аналітик навів альтернативний сценарій, за якого Портнова можна було б заарештувати у Москві і тримати в ув’язненні до його смерті в російській в’язниці, але з огляду на геополітичну ситуацію в Європі, таке «масштабне» вбивство могло б призвести до серйозної дипломатичної напруги.

Ступак зазначив, що іспанське розслідування цього інциденту може бути довгим і закритим, зважаючи на темп роботи іспанських органів влади.

Серед версій також не виключається роль інших відомих осіб, зокрема, проросійського блогера Шарія, який може бути пов’язаний з цією ситуацією через своє перебування в Іспанії.

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Ступак висловив припущення, що Шарій після подій 21 травня може сильно змінити свою медійну присутність.

Нагадаємо, Портнова застрелили вранці 21 травня у передмісті Мадрида, випустивши у нього п’ять куль. Невідомі скоїли вбивство біля елітного навчального закладу — Американської школи. У закладі повідомили, що загиблий був одним із батьків, які водили своїх дітей до цієї школи. Наразі поліція не затримала жодного підозрюваного.