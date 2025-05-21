Літній наступ Росії: де зараз найгарячіші точки на фронті

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Так званий «літній наступ» Росії вже розпочався на всій лінії фронту, а найінтенсивніші бойові дії відбуваються на сході України.

На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко в коментарі «24 каналу».

Він зазначив, що запеклі бої тривають на Лиманському, Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках.

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Паралельно відбуваються менш інтенсивні атаки на Запорізькому напрямку.

Також за словами Коваленка, ворог активізувався на Харківщині та Сумщині.

Зокрема, у Сумській області російська армія активно працює по прикордонню авіацією та артилерією.

«Там [на Сумщині] достатньо значне угруповання. Росія може планувати певні наступальні дії у прикордонні. Основні події, ймовірно, почнуться від липня-серпня. Тоді буде помітне загострення бойових дій», — сказав керівник ЦПД.

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Нагадаємо, Росія стягує величезні сили для нового масштабного наступу, ігноруючи будь-які мирні переговори.