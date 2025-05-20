Війна в Україні: експерт попередив про можливий прорив росіян на фронті

Війна в Україні / © ТСН.ua

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Російські окупанти можуть суттєво просунутись на фронті, якщо їм допоможе із зброєю Китай.

Про це у коментарі ТСН.ua сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Експерт зазначив, що Путін все ще вірить у те, що може перемогти Україну на полі бою.

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«Ворог просувається, але на мою суб’єктивну думку лінія фронту до кінця року буде в тих межах, де є зараз. Плюс-мінус. Суттєво не зміниться. Передумов для того, щоб противник зміг здійснити якийсь різкий прорив — немає», - сказав Іван Тимочко.

За словами експерта, єдина проблема у тому, якщо у Росії з’явиться союзник, який у промислових масштабах зможе забезпечити її зброєю, армією.

«Це вже мій відсил до Китаю», — каже Тимочко.

За словами Тимочко, механізована криза, про яку останнім часом багато кажуть, у ворога вже є.

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