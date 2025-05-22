Портнова убила группа вооруженных лиц: полиция Испании ищет киллеров

Портнова убила группа вооруженных лиц. / © Associated Press

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Бывший украинский политик Андрей Портнов погиб в результате вооруженного нападения в испанском городе Посуэло-де-Аларкон, близ Мадрида. По предварительным данным испанской полиции, нападение было совершено группой лиц.

Об этом сообщает Interfax.

Расследованием занимается отдел убийств №5 совместно с криминалистами Мадридского регионального управления. По состоянию на 22 мая ни один подозреваемый не задержан.

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"Посольство находится на постоянной связи с правоохранителями и ожидает расширенной информации в ответ на официальный запрос в национальную полицию Испании", - сообщили в МИД.

По данным СМИ, нападение произошло около 10:15 по киевскому времени 21 мая Портнов находился в салоне своего Mercedes, когда к нему приблизились двое или трое вооруженных мужчин. Нападавшие сначала выстрелили в шею, а затем произвели несколько контрольных выстрелов в голову. Всего прозвучало до пяти выстрелов.

Издание Los Replicantes сообщило, что убийство произошло у Американской школы в престижном районе Мадрида, куда, по их данным, ходили дети Портнова. Нападение совершено, вероятно, профессиональными киллерами. Один из стрелков, по свидетельству очевидцев, был одет в синий спортивный костюм и носил поясную сумку. После совершенного он скрылся в направлении парка Каса-де-Кампо. Полиция прочесывает эту часть столицы.

Информацию о гибели Портнова также подтвердило агентство Reuters, отметив, что преступление было совершено у ворот школы.

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Портнов, 1973 года рождения, был народным депутатом Украины нескольких созывов, а с 2010 по 2014 год занимал должности в администрации президента Виктора Януковича, включая первого заместителя председателя АП. В декабре 2021 года США ввели против него санкции за вмешательство в работу судебной системы. Из Украины Портнов уехал в июне 2022 года.

Ранее политолог Михаил Притула предположил, кто мог убить Андрея Портнова. По его словам, смерть Портнова могла быть выгодна как пророссийским, так и проукраинским политическим силам.