Убийство Андрея Портнова в Испании: новые подробности о киллере

Место убийства Андрея Портнова / © El Pais

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Убийцей скандального украинского политика, соратника Януковича, Андрея Портнова, которого в среду, 21 мая, застрелили в Мадриде, мог быть профессиональный киллер.

Об этом сообщило испанское издание Los Replicantes

По информации журналистов, стрелком был мужчина в синем спортивном костюме и с поясной сумкой. С места убийства он скрылся через крупнейший в Мадриде общественный парк Каса-де-Кампо.

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Полиция сейчас обыскивает этот район испанской столицы.

«Убийство — дело рук профессиональных киллеров», — пишет издание, не уточнив, является ли эта версия предположением журналистов или выводом полиции.

Также сообщается о еще одном или двух мужчинах на мотоцикле, которые якобы были сообщниками стрелка.

Всего в соратника Януковича выстрелили пять раз, контрольный выстрел был в голову.

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Полиция расследует две версии убийства - сведение счетов со стороны организованной преступности или действия политического характера.

Неизвестно, как долго Портнов жил в Испании, но его дети учились в Американской школе муниципалитета Посуэло-де-Аларкон, возле которого и было совершено убийство.

Также сообщается, что семья Портнова жила в доме неподалеку от этой элитной школы.

Согласно отчету Ассоциации частных школ, это вторая самая дорогая школа в Испании. Цены на обучение колеблются от 8 925 евро для дошкольных учреждений до 19 865 евро для средней и старшей школы.

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Кто такой Андрей Портнов

Андрей Портнов занимал должность заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича. Ему приписывали значительное влияние на функционирование судебной системы.

После событий Революции Достоинства 2014 года он покинул территорию Украины.

Чиновник был скандально известен тем, что публично отрицал ответственность силовиков за преступления во время Революции Достоинства. Против него было открыто, но впоследствии закрыто дело по статье о государственной измене.

В декабре 2021 года стало известно, что США ввели санкции против Портнова, а также против его благотворительного фонда, в рамках антикоррупционных инициатив Государственного департамента.

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Напомним, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун предположил, что за убийством Андрея Портнова может стоять Россия