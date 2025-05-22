Портнова вбила група озброєних осіб: поліція Іспанії шукає кілерів

Портнова вбила група озброєних осіб. / © Associated Press

Реклама

Колишній український політик Андрій Портнов загинув унаслідок збройного нападу в іспанському місті Посуело-де-Аларкон, поблизу Мадрида. За попередніми даними іспанської поліції, напад було скоєно групою осіб.

Про це повідомляє Interfax.

Розслідуванням займається відділ вбивств №5 спільно з криміналістами Мадридського регіонального управління. Станом на 22 травня жодного підозрюваного не затримано.

Реклама

“Посольство перебуває на постійному зв’язку з правоохоронцями та очікує розширеної інформації у відповідь на офіційний запит до національної поліції Іспанії”, — повідомили в МЗС.

За даними ЗМІ, напад стався близько 10:15 за київським часом 21 травня. Портнов перебував у салоні свого Mercedes, коли до нього наблизилися двоє або троє озброєних чоловіків. Нападники спершу вистрелили в шию, а потім зробили кілька контрольних пострілів у голову. Усього пролунало до п’яти пострілів.

Видання Los Replicantes повідомило, що вбивство сталося біля Американської школи в престижному районі Мадрида, куди, за їхніми даними, ходили діти Портнова. Напад скоєно ймовірно професійними кілерами. Один зі стрільців, за свідченням очевидців, був одягнений у синій спортивний костюм та носив поясну сумку. Після скоєного він зник у напрямку парку Каса-де-Кампо. Поліція прочісує цю частину столиці.

Інформацію про загибель Портнова також підтвердило агентство Reuters, зазначивши, що злочин було скоєно біля воріт школи.

Реклама

Портнов, 1973 року народження, був народним депутатом України кількох скликань, а з 2010 до 2014 року обіймав посади в адміністрації президента Віктора Януковича, включно з першого заступника голови АП. У грудні 2021 року США запровадили проти нього санкції за втручання в роботу судової системи. З України Портнов виїхав у червні 2022 року.

Раніше політолог Михайло Притула припустив, хто міг вбити Андрія Портнова. За його словами, смерть Портнова могла бути вигідна як проросійським, так і проукраїнським політичним силам.