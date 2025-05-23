Лоукостер Ryanair висунув вимогу до українських аеропортів

Лоукостер Ryanair / © Associated Press

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Після закінчення війни в Україні ірландський лоукостер Ryanair хоче отримати від українських аеропортів значні знижки. Інакше авіакомпанія погрожує значно зменшити кількість рейсів.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі, повідомляє Reuters.

Він нагадав, що Ryanair потенційно може перевезти 5 мільйонів пасажирів рейсами до та з України протягом першого року після мирної угоди та 10 мільйонів — протягом другого року.

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Однак без значних знижок на аеропортові збори, які Ryanair зазвичай узгоджує з європейськими аеропортами, Ryanair може зменшити цю кількість до 1 мільйона першого року і 3 мільйонів другого.

За словами О’Лірі, після війни Ryanair міг би літати на 30 європейських напрямках з українських аеропортів, зокрема з Києва та Львова. Він додав, що рейси з Одеси залежатимуть від справності злітно-посадкової смуги цього аеропорту.

Гендиректор Ryanair зауважив, що наразі «розчарований реакцією українських аеропортів, які фактично відмовилися співпрацювати» щодо планів післявоєнного відновлення авіаперевезень.

Нагадаємо, що в лютому 2025 року керівництво міжнародного аеропорту «Бориспіль» здійснило переговори з представниками європейського лоукостера Wizz Air про оперативний запуск авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

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У січні цього ж року мер Львова Андрій Садовий повідомив про плани на відновлення роботи кількох аеропортів в Україні.