Войска РФ расстреляли двоих пленных украинских военных на Донетчине

Российский военный / © Associated Press

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Российские оккупанты 22 мая расстреляли из автоматов двоих украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Начато расследование.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

«При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей», — указано в заявлении.

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Так, известно, что утром 22 мая российские войска совершили штурм позиций Сил обороны Украины неподалеку от поселка Удачное Покровского района. Там как раз выполняли боевые задачи четверо украинских военных.

Во время наступления оккупанты захватили в плен двоих украинских защитников, после чего расстреляли их, безоружных, в лесополосе из автоматов. Судьба других бойцов Сил обороны на данный момент неизвестна.

Сейчас проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, чтобы установить все обстоятельства преступления и причастных к его совершению.

«Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление», — акцентировали в Офисе генпрокурора.

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Место расстрела пленных украинских военных / © Офис Генерального прокурора

Напомним, что с самого начала полномасштабного вторжения Россия систематически совершает военные преступления как против украинских военных, так и против мирного населения. Так, в марте появилась информация о том, что в селе Казачья Локня (Курская область) российские военные казнили украинских военнопленных.

А в апреле в Сети было обнародовано видео, на котором оккупанты расстреливают четырех украинских пленных вблизи села Пятихатки в Запорожской области.

В начале мая российские захватчики расстреляли трех пленных украинских бойцов, которые выполняли боевую задачу вблизи села Новополь Волновахского района Донетчины.