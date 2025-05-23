В Генштабі пояснили відставку екскомандира 59-ї ОШБр: подробиці

Богдан Шевчук / © Gazeta.ua

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Заміна командира 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка відбулася на тлі серйозного загострення ситуації на напрямку головного удару ворога. У Генеральному штабі ЗСУ пояснили, що підполковника Богдана Шевчука звільнили з посади через прорахунки в управлінні обороною та подання недостовірної інформації про реальний стан справ на передовій.

Про це заявив речник Генштабу Дмитро Лиховій у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

«Командуванням військової частини було допущено низку прорахунків, а також надавалися недостовірні доповіді про стан та положення військ, що створювало додаткову загрозу життю військовослужбовців», — зазначив він.

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Новим командиром бригади призначено полковника Олександра Сака — бойового офіцера з великим досвідом і лідерськими якостями. Його кандидатуру погодило Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

За словами речника, підполковник Шевчук залишається «перспективним командиром» і після відпочинку буде призначений на іншу посаду. У Генштабі підкреслюють, що таке кадрове рішення ухвалене на рівні головнокомандувача ЗСУ і пов’язане з необхідністю гнучкого маневрування між різними родами військ.

Нагадаємо, 19 травня стало відомо про відставку екскомандира 59-ї окремої штурмової бригади у складі Сил безпілотних систем підполковника Богдана Шевчука.

Як стверджував сам Шевчук, наказ про зняття його з посади надійшов вночі 16 травня без попередження.

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Сам він пов’язує своє звільнення з напруженою ситуацією на Покровському напрямку.

«Був ризик оточення людей, я ухвалив самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту», — сказав Шевчук.

За його словами, якби ця позиція була розташована в посадці, це б не відігравало такої ключової ролі.

Він також додав, що рішення про зняття з посади ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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