повітряна тривога. / © ТСН

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У п’ятницю, 23 травня, станом на 15:35 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram і попередили про ракетну загрозу.

«Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ 31 К!» — йдеться у повідомленні.

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Водночас у КМВА зазначили, що у Києві оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал».

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — попередила Київська міська військова адміністрація.

Раніше ми писали, що РФ змінює тактику застосування «Шахедів».