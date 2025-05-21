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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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14
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Експерт розкрив, навіщо Росія демонструє ядерну ракету "Ярс": подробиці

Росія дедалі частіше демонструє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс» як елемент психологічного тиску на світову спільноту.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ракета "Ярс"

Ракета "Ярс" / © Вікіпедія

Росія використовує стратегічні міжконтинентальні ракети РС-24 «Ярс» не як інструмент реального бою, а як елемент психологічного тиску.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

За його словами, ці ракети є нащадками радянської школи озброєння та були створені для глобального ядерного протистояння, зокрема з США та НАТО. Проте сьогоднішня війна Росії проти України не потребує використання такого типу зброї.

«РС-24 — це зброя глобальної війни. Її запуск — не про військову потребу, а про страх. Це сигнал телеглядачеві, що „апокаліпсис близько“», — пояснює Храпчинський.

За оцінками експертів, Росія має близько 150–160 пускових установок із ракетами цього типу, і жодна країна не витрачає стратегічну міжконтинентальну балістику на тактичні цілі. Справжня війна ведеться дронами, артилерією та мобільними підрозділами.

Експерт наголошує: попри мільярдні витрати на протиракетну оборону, світ досі не має гарантованого захисту від МБР. Навіть Ізраїль, який має одну з найсучасніших систем ППО та ПРО, не зміг повністю перехопити іранські ракети під час недавньої атаки.

Україна ж, за словами фахівця, потребує не лише систем на кшталт Patriot чи SAMP/T, а й довгострокової союзницької підтримки, модернізації оборони та стратегічної стійкості.

«РС-24 — це не зброя поля бою. Це пам’ятник страху та старому світові. А новий світ уже навчився відповідати інакше», — підсумував авіаексперт.

Нагадаємо, головна ядерна ракета РФ “ Ярс» має 500 метрів відхилення. Якщо «Ярс» все ж буде застосовано навіть з неядерним зарядом, він може завдати масових руйнувань, проте це не змінить перебіг війни.

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