Россияне прорывают ближе к Днепропетровщине / © Associated Press

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В Донецкой области, на Покровском направлении, россияне продвинулись у поселка Надеевка Покровской городской громады Покровского района.

Об этом сообщил информационный ресурс DeepState.

Отметим, что Надеевка находится под российской оккупацией с 27 января текущего года. Карты DeepState демонстрируют, что по состоянию на данный момент россиян продвинулись к западу от этого населенного пункта и занимают позиции в районе Котляровки. Здесь от админграницы с Днепропетровской областью захватчиков отделяет менее трех километров.

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О боях вблизи Котляровки информирует в своем вечернем своде и Генеральный штаб ВСУ.

Ранее аналитики сообщили, что российское военное командование, вероятно, планирует наступление на Днепропетровскую область.

Хотя Днепропетровщина является значимым направлением, учитывая ее инфраструктуру и приближенность к важным украинским промышленным и логистическим центрам, Москва пока оценивает его как второстепенное. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии ТСН.ua заявил, что наступление на Днепропетровщину потребовало бы значительного увеличения резервов и боеприпасов, чего россияне не могут обеспечить без дополнительных накоплений ресурсов.

А заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин еще в октябре отмечал, что готовить Днепропетровщину к обороне нужно уже.

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«Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны раньше времени. А не ждать пока линия фронта двигается в очередной населенный пункт. Учитывая ситуацию с Селидовым, Покровском — Днепропетровск нужно готовить уже. И контролировать этот процесс», — предупреждал военный.