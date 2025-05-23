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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 23 мая: какая ее мощность

Воздействие магнитной бури – хоть она и не мощная, но может быть ощутимой.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 23 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 3. Это зеленый уровень, соответствующий средним магнитным бурям.

Об этом сообщает meteoagent.

Заметим, что с 14 мая магнитные бури были мощными. Специалисты фиксировали красный уровень. Это – сильная магнитная буря. Только накануне она опустилась до зеленого уровня.

Магнитные бури 23 мая. Фото: meteoagent.

Магнитные бури 23 мая. Фото: meteoagent.

Впрочем, отметим, что этот прогноз предварительный. Поэтому уже к концу суток прогноз может измениться – как усилиться, так и уменьшиться.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Несмотря на то, что она немного стихла, но может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей.

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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