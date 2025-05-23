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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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235
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Магнітна буря 23 травня: яка її потужність

Вплив магнітної бурі - хоч вона і не потужна, але може бути відчутним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У п’ятницю, 23 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 3. Це зелений рівень, що відповідає середнім магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

Зауважимо, що від 14 травня магнітні бурі були потужними. Фахівці фіксували червоний рівень. Це - сильна магнітна буря. Лише напередодні вона опустилася до зеленого рівня.

Магнітні бурі 23 травня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі 23 травня. Фото: meteoagent.

Втім, зазначимо, що цей прогноз попередній. Тому вже до кінця доби прогноз може змінитися - як посилитися, так і зменшитися.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Незважаючи на те, що вона трохи стихла сьогодні, але може залишатися відчутною та впливати на самопочуття людей. 

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Дата публікації
Кількість переглядів
235
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