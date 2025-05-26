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- Украина
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Россияне вторую ночь подряд атаковали Хмельнитчину — что известно
Хмельницкая область снова находится под вражеским ударом. По предварительным данным, без жертв и пострадавших.
В Хмельницкой области утром, 26 мая, раздались громкие взрывы. Есть повреждения частных домохозяйств и предприятий в результате ночной атаки врага.
Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Тюрин.
«Вторую ночь подряд враг атакует Хмельнитчину. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 мая россияне атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Погибли четыре человека, есть раненые среди мирного населения. Также разрушены дома.