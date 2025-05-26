ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3815
Время на прочтение
1 мин

Россияне вторую ночь подряд атаковали Хмельнитчину — что известно

Хмельницкая область снова находится под вражеским ударом. По предварительным данным, без жертв и пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки 25 мая

Последствия атаки 25 мая

В Хмельницкой области утром, 26 мая, раздались громкие взрывы. Есть повреждения частных домохозяйств и предприятий в результате ночной атаки врага.

Об этом сообщил глава военной администрации Сергей Тюрин.

«Вторую ночь подряд враг атакует Хмельнитчину. Этой ночью снова происходит комбинированная вражеская атака. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет. Однако есть повреждения частных домохозяйств и предприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая россияне атаковали Хмельницкую область дронами и ракетами. Погибли четыре человека, есть раненые среди мирного населения. Также разрушены дома.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie