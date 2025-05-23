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Курс валют на 26 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Гривна незначительно ослабла по отношению к доллару и евро.
НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 26 мая. Доллар прибавил 1 коп. Евро вырос на 7 коп. Стоимость злотого снизилась на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте регулятора.
Курс доллара
1 доллар США - 41,50 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 46,99 (+7 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,02 (-3 коп.)
Напомним, Минфин сообщал, что минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен. Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8000 гривен. Рост до отметки в 10 тысяч гривен ожидается только в 2028 году.