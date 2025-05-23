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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 26 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна незначительно ослабла по отношению к доллару и евро.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на понедельник, 26 мая. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 26 мая. Доллар прибавил 1 коп. Евро вырос на 7 коп. Стоимость злотого снизилась на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,50 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 46,99 (+7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,02 (-3 коп.)

Напомним, Минфин сообщал, что минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 тысяч гривен. Однако в 2025 году от повышения минималки решили отказаться, сейчас она составляет 8000 гривен. Рост до отметки в 10 тысяч гривен ожидается только в 2028 году.

Дата публикации
Количество просмотров
175
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