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В Евросоюзе готовят новые санкции против РФ
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул заявил, что Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины, поэтому Европейский Союз должен ввести новые ограничения.
Министр иностранных дел Германии Йоган Вадефул отметил необходимость усилить давление на Россию в ответ на новые массированные атаки по территории Украины.
Об этом сообщает Sky News.
«Путин не заинтересован в мире, он хочет продолжать эту войну, и мы не должны этого допустить, поэтому Евросоюз согласится на дополнительные санкции», — заявил дипломат в эфире телеканала ARD.
В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила, что разработка нового пакета санкций уже продолжается.
Ранее на этой неделе она подчеркнула, что «пришло время усилить давление» на Кремль, и добавила, что накануне ЕС уже принял 17-й пакет ограничений против Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году.
Мы ранее информировали, что Европейский Союз рассматривает возможность отключения более двух десятков банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижение предельной цены на российскую нефть и запрет на перезапуск Северных потоков.