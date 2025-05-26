Три знака, которые могут пострадать от мании преследования

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Рак Лев Весы

Сегодня, 26 мая, тяжелое психическое состояние может развиться у всех знаков Зодиака, но у трех из них может развиться настоящая мания преследования.

Рак

Раки подозрительны и мнительны от природы, поэтому им постоянно кажется, что кто-то хочет их обидеть. Сегодня же, в такой энергетически тяжелый день, к их подозрениям присоединятся еще и разного рода болезненные мании — в том числе и мания преследования.

Лев

Львы, которых отличает высокое самомнение вплоть до мании величия, даже другую манию — преследования — умудрятся «обернуть» в свою пользу. Сегодня им будет казаться, что окружающие следят за ними, потому что в восторге от их привлекательности, красоты и шарма.

Реклама

Весы

Весы, которым и в любой другой день кажется, что за ними кто-то наблюдает, сегодня будут лелеять манию преследования. Им может мерещиться, причем совершенно безосновательно, что недоброжелательство исходит даже от родных людей и близких друзей.

Читайте также: