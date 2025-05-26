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- Астрология
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Три знака, которые могут пострадать от мании преследования
День, когда все зло выходит на поверхность, поэтому астрологи считают его самым опасным в лунном месяце. На уровне ощущений может возникнуть бессилие, тяжелая депрессия и даже мания преследования. К счастью, речь не будет идти о серьезных психологических проблемах – такая реакция связана с лунными энергиями дня, от которых уже завтра не останется и следа.
Сегодня, 26 мая, тяжелое психическое состояние может развиться у всех знаков Зодиака, но у трех из них может развиться настоящая мания преследования.
Рак
Раки подозрительны и мнительны от природы, поэтому им постоянно кажется, что кто-то хочет их обидеть. Сегодня же, в такой энергетически тяжелый день, к их подозрениям присоединятся еще и разного рода болезненные мании — в том числе и мания преследования.
Лев
Львы, которых отличает высокое самомнение вплоть до мании величия, даже другую манию — преследования — умудрятся «обернуть» в свою пользу. Сегодня им будет казаться, что окружающие следят за ними, потому что в восторге от их привлекательности, красоты и шарма.
Весы
Весы, которым и в любой другой день кажется, что за ними кто-то наблюдает, сегодня будут лелеять манию преследования. Им может мерещиться, причем совершенно безосновательно, что недоброжелательство исходит даже от родных людей и близких друзей.
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