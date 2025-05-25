Церковный праздник 26 мая / © pixabay.com

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Завтра, 26 мая, в православном календаре день памяти святого апостола Карпа из 70. Святой Карп принадлежал к 70 апостолам — особой группе учеников, которых Господь Иисус послал с благовестием к народам мира. Хотя его фигура и не была на первых страницах апостольской истории, он принадлежит к тем, чей невидимый труд стал краеугольным камнем Церкви Христовой.

Единственный прямой библейский след, сохранивший для нас память о Карпе, — это упоминание апостола Павла во Втором послании к Тимофею (4:13), где речь идет о личных вещах, оставленных в городе Троада.

“Кирию, которую я оставил в Троаде в Карпа, принеси, а также книги, особенно пергаменты”.

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Этот короткий фрагмент позволяет увидеть в Карпе не просто спутника, а надежного друга и доверенного человека великого апостола народов.

Карп, согласно церковному преданию, был епископом в Верии, городе Македонии. Его апостольское поле охватывало Малую Азию, Троаду, Иконию, Лидию — то есть те земли, где христианство прорастало под горячим солнцем преследований и языческого сопротивления.

Святой трудился, как добрый сеятель, не ради славы или почестей, а с ревностной любовью ко Христу и людям.

Один эпизод из его жизни сохранился в церковной передаче. Во время молитвы за души двух людей, поправших Бога, Карп пережил глубокую духовную борьбу: он стремился к их наказанию, но в ответ Господь явился ему в видении, указав на Свое присутствие даже среди грешников. Это глубоко изменило взгляд Карпа на милосердие. С того момента он больше не молился за справедливое воздаяние, а за спасение душ.

Во время, когда гонения на христиан набирали обороты, Карп не отрекся от веры, а мужественно стоял в вере вплоть до смерти. По одной из версий, он принял мученический венец, став свидетелем Христа собственной кровью. Место и обстоятельства смертной казни остаются посвященными историей, но это лишь подчеркивает его покорное величие.

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Приметы 26 мая

Народные приметы 26 мая / © unsplash.com

Утром туман — на хорошую погоду и влажную землю.

Глухой гром без дождя — примета неурожайного года.

Радуга утром — на кратковременные дожди, вечером — на затяжную непогоду.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, 26 мая следует начинать с раннего подъема и активного труда — вялость и лень этого дня считаются недобрым признаком: проспящий может упустить нрав. Также не советуют убирать дом или выносить мусор после заката — с верой, что вместе с ненадобностью можно ненароком вынести из дома благополучие и спокойствие.

В пище следует воздержаться от употребления любой рыбы, кроме карпа, ведь другая рыба, по приметам, может “смыть” финансовую стабильность и принести убытки. Одалживать деньги сегодня нежелательно, но и грубо отказывать не следует — лучше договориться о передаче суммы на следующий день, чтобы не навлечь материальные потери ни себе, ни просящему.

Сажать цветы или пересаживать рассаду тоже не советуют — существует поверье, что все посаженное в этот день может увянуть или не прижиться, даже несмотря на хороший уход.

Что можно делать завтра

Во имя апостолов Карпа и Алфея обращаются с молитвами о прощении грехов и о покровительстве Господу. Их святость помогает укрепить веру, а также дарит надежду потерявшим ее. К этим святым обращаются за исцелением души и тела. Если есть возможность, в этот день особенно полезно посетить богослужение в Михайловском монастыре — там можно почувствовать особую духовную поддержку.

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По старинным поверьям, этот день был благоприятен для рыбалки, особенно карпа. Говорили: “На Карпа карпы хорошо ловятся”. Выловленную рыбу всегда делились с другими, проявляя щедрость и взаимоподдержку.

Также считалось, что прогулка среди цветущего шиповника с вдыханием ее аромата наполняет тело жизненной энергией и укрепляет здоровье.