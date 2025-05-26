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Астрологический прогноз на 26 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, обладающей мощной негативной энергией, с которой сложно справиться, но обстоятельства не стоит считать безнадежными: главное сегодня — ни с кем не конфликтовать.
Символ дня: Гидра.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный — сочетание символизирует любовь и печаль.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут представлять серьезную опасность, поэтому необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: перегружать желудок категорически не рекомендуется, поэтому питание нужно умерить.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно обустраивать загородный участок.
Магия и мистика дня: гадать можно только в случае крайней необходимости.
Сны дня: сны нынешней ночи не будут нести смысловой нагрузки, поэтому можно не обращать на них внимания.
Табу дня: нельзя соглашаться на предложение легкого заработка.
Цитата дня: «Я не понимаю, как женщина может выйти из дома, не приведя себя в порядок — хотя бы из вежливости. И потом, вы никогда не знаете, может быть, в этот день вы встретите свою судьбу. Так лучше быть идеальной настолько, насколько это возможно для встречи судьбы» (Коко Шанель).
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