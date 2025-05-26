Путин пытается психологически давить на Трампа — дипломат Елисеев

Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

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Диктатор Путин пытается влиять на президента США Дональда Трампа , используя его слабые места.

Такое мнение высказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший посол при ЕС (2010-2015), глава Центра новых решений Константин Елисеев в эфире телеканала Эспрессо.

«Мне кажется, что Путин почувствовал одно из слабых мест Трампа. Мы все знаем, что Трамп постоянно повторяет одну и ту же фразу, что его цель – прекратить гибель людей. И эта цитата: "Еженедельно погибают с обеих сторон по 5 тысяч, - я цитирую, - молодых людей" и так далее. Собственно, Путин почувствовал эту психологическую, скажем так, травму Трампа и пытается, повышая количество жертв, давить психологически на него», — отметил Елисеев.

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По его словам, российский диктатор будет пытаться продолжать давление, пока Трамп, потеряв терпение, не станет склонять Украину к подписанию определенных договоренностей.

«Речь идет об очень тонкой психологической игре», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Путин уже осознал - давить на украинцев психологически не удастся. Ведь война длится более 11 лет, из которых более трех — в формате полномасштабного вторжения, и, несмотря ни на что, украинцы держатся.

"Поэтому он (Путин. - ред.) сейчас пытается сломать прежде психологически именно Трампа", - отметил Елисеев.

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Он также считает, что многочасовые разговоры между Путиным и Трампом нужны Кремлю для попыток манипулирования и влияния на американского президента.

«Я бы не хотел быть проповедником негативных новостей. Но, к сожалению, Путин будет продолжать так называемый ракетно-дроновый террор против Украины до тех пор, пока Соединенные Штаты совместно с нашими европейскими партнерами не проявят решимости. Потому что все должны понимать, что Путина можно остановить только силой», — подчеркнул Елисеев.

Он напомнил, что после победы на выборах Трамп, согласно своим обещаниям, открыл дипломатический трек, однако дипломатические усилия за последние месяцы не принесли результатов.

Почему это происходит? Потому что дипломатия сама по себе не способна остановить Путина. Она будет эффективна только тогда, когда будет подкреплена силой. А эта сила состоит из двух компонентов – оружие и санкции», – заявил глава «Центра новых решений».

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Он подчеркнул, что только сочетание дипломатии и силы сможет вынудить Путина не просто сесть за стол переговоров, а договариваться, и это главное.

Ранее сообщалось, что, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на Москву, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще раздаются прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп .