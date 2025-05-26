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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В России взлетели стратегические бомбардировщики: направляются в сторону пусковых рубежей

Сейчас на пусковые рубежи следует 3 борта стратегической авиации РФ.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ту-95МС

Ту-95МС / © Getty Images

В России в ночь на 26 мая в небо были поднять стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом идет речь в сообщении мониторинговых каналов.

В сообщении указывается, что три борта Ту-95МС взлетели с аэродрома «Оленья» и направляются в сторону пусковых рубежей.

Также сообщалось, о взлете 3 бортов Ту-95МС с аэродрома «Энгельса», однако через некоторое время они совершили посадку.

Мониторинговые каналы сообщают, что если пуски будут в районе Энгельса, то ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются ориентировочно в 03:00 — 03:30.

Если пуски ракет произойдут из Каспийского региона, то ракеты в воздушном пространстве Украины ожидаются ориентировочно в 04:30 — 05:00.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на сотенные массированные атаки России на Украину.

Мы ранее информировали, что журналист Виталий Портников заявил, что Россия последовательно прибегает к массированному террору против мирного населения Украины, чтобы заставить украинцев принять капитуляционные условия.

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