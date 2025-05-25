Россия обстрелами готовит украинцев к "меморандуму капитуляции" - Портников

Последствия обстрелов РФ / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

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Россия последовательно прибегает к массированному террору против мирного населения Украины, чтобы заставить украинцев принять капитуляционные условия.

Об этом заявил журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

"Россия ведет планомерную террористическую деятельность по запугиванию украинского населения. Это логика Кремля - принудить к капитуляции, заставить согласиться на условия завершения войны, означающие ликвидацию украинской государственности и передачу территорий РФ", - подчеркнул Портников.

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По его словам, в Кремле уже готовят соответствующий меморандум, который должен зафиксировать российские требования. Он убежден: для президента РФ Владимира Путина и его окружения нет разницы, какой ценой этого добиться — даже ценой массовых жертв как среди украинцев, так и среди бросающих в бой россиян.

"Жителей территории, которую планируют присоединить, можно не жалеть. Это философия Российского государства как Советского Союза, так и нынешней РФ", - отмечает обозреватель.

Напомним, в России заявили, что в ближайшие дни намерены передать Украине проект меморандума о мирном урегулировании.

Документ должен содержать "принципы возможного прекращения огня на время при достижении соответствующих договоренностей".

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Он также обратил внимание на то, что уже более трех лет российские войска не могут достичь поставленных целей, в частности выйти на административные границы Донецкой области. В такой ситуации Кремль переключился на тактику сплошного террора.

"Когда фронт остановился, виновными стали гражданские. Их нужно запугать, выгнать, принудить к капитуляции. Это и есть логика террора, которую Россия олицетворяет системно и цинично", - резюмировал Портников.