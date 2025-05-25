Россия долго накапливала крылатые ракеты: эксперт объяснил массированные удары РФ

Последствия атаки Украины. / © Игорь Клименко

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Россия долгое время накапливала значительные запасы высокоточных вооружений, и нынешняя волна массированных атак является частью давления на Украину перед возможными прямыми переговорами.

Об этом заявил украинский военный блоггер Богдан Мирошников, комментируя последние действия врага.

По его словам, РФ накапливала большие объемы крылатых ракет типа Х-101, "Калибр", Х-59/69, а также баллистических ракет, в частности "Кинжалов", и ударных дронов.

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"И здесь внезапно, накануне потенциальных прямых переговоров и передачи черновиков меморандума они решили этот запас начать использовать", - отмечает Мирошников.

Он предупредил, что эти атаки не единичны и могут длиться не один день. Их цель — создать давление и информационный фон для переговорного процесса, который Кремль стремится контролировать.

Также, по мнению эксперта, не стоит исключать новую волну ударов по объектам энергетической инфраструктуры, ведь впереди период жары и плановые ремонты на атомных электростанциях.

Мирошников также прокомментировал позицию администрации Трампа, указав на опасность слабой или нерешительной позиции США:

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"У меня нет никаких иллюзий относительно Трампа. Он не раздупится. Он не усилит санкции на РФ. Дипломатическая игра пока идет в одни ворота. В наши. Трамп на стороне РФ в этом вопросе".

В итоге блоггер призвал хотя бы не мешать:

"Все, что он лучше всего может сделать - это выйти из игры и не мешать. Не мешать нам и не мешать Европе".

Напомним, что Россия в очередной раз наносила удар по Украине ракетой Х-22, которую запускает стратегический бомбардировщик Ту-22М3. ТСН рассказывает, чем она особенно опасна.

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