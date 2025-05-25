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Зеленский посетит саммит НАТО в Гааге, где будет присутствовать и Трамп — СМИ
В мероприятии примет участие президент США Дональд Трамп, однако возможность личной встречи с Зеленским пока остается открытым вопросом.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.
Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает WNL.
По его словам, в мероприятии также примет участие президент США Дональд Трамп, однако возможность личной встречи с Зеленским пока остается открытым вопросом.
"Мы смотрим, где в программе Зеленский может получить хорошее место", - отметил министр.
Ранее в СМИ распространялась информация, что США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.
Тем не менее, государственный секретарь США Марк Рубио опроверг эти слухи.