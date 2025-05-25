Зеленский посетит саммит НАТО в Гааге, где будет присутствовать и Трамп — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге.

Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает WNL.

По его словам, в мероприятии также примет участие президент США Дональд Трамп, однако возможность личной встречи с Зеленским пока остается открытым вопросом.

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"Мы смотрим, где в программе Зеленский может получить хорошее место", - отметил министр.

Ранее в СМИ распространялась информация, что США выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

Тем не менее, государственный секретарь США Марк Рубио опроверг эти слухи.