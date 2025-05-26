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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
77
Время на прочтение
1 мин

Пирог на кефире с творогом: простой рецепт

Если у вас остался в холодильнике не свежий кефир и немного творога, приготовьте воздушный, оригинальный пирог.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Пирог на кефире с творогом

Пирог на кефире с творогом / © Credits

Особенность приготовления его в том, что творожную начинку нужно выложить в тесто шариками. Пирог получается нежным и аппетитным.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная – 250 гр;

  • яйца куриные – 2 шт;

  • кефир – 200 гр;

  • сахар – 180 гр;

  • растительное масло – 100 мл;

  • разрыхлитель – 1 чл;

  • сода – 0,5 чл;

  • соль.

Для начинки:

  • творог – 250 гр;

  • яйца куриные – 1 шт;

  • сахар – 2 ст л;

  • ванильный сахар – 10 гр

Приготовление:

  1. В кефир добавьте соду и оставьте на десять минут.

  2. Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте растительное масло, перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и еще раз  хорошо перемешайте.

  3. Творог разотрите с яйцом, сахаром и ванильным сахаром и сформируйте небольшие шарики.

  4. Форму смажьте растительным маслом. Выложите тесто, разровняйте, затем сверху выложите творожные шарики на расстоянии друг от друга.

  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Перед нарезкой дайте пирогу остыть.

Советы:

  • Ингредиенты должны быть комнатной температуры.

  • Если творожная начинка жидкая, добавьте одну столовую ложку муки.

  • Готовность проверьте деревянной палочкой или зубочисткой.

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Дата публикации
Количество просмотров
77
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