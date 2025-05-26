- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 77
- Время на прочтение
- 1 мин
Пирог на кефире с творогом: простой рецепт
Если у вас остался в холодильнике не свежий кефир и немного творога, приготовьте воздушный, оригинальный пирог.
Особенность приготовления его в том, что творожную начинку нужно выложить в тесто шариками. Пирог получается нежным и аппетитным.
Ингредиенты:
мука пшеничная – 250 гр;
яйца куриные – 2 шт;
кефир – 200 гр;
сахар – 180 гр;
растительное масло – 100 мл;
разрыхлитель – 1 чл;
сода – 0,5 чл;
соль.
Для начинки:
творог – 250 гр;
яйца куриные – 1 шт;
сахар – 2 ст л;
ванильный сахар – 10 гр
Приготовление:
В кефир добавьте соду и оставьте на десять минут.
Взбейте венчиком яйца с сахаром и солью. Влейте растительное масло, перемешайте. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и еще раз хорошо перемешайте.
Творог разотрите с яйцом, сахаром и ванильным сахаром и сформируйте небольшие шарики.
Форму смажьте растительным маслом. Выложите тесто, разровняйте, затем сверху выложите творожные шарики на расстоянии друг от друга.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 40-45 минут. Перед нарезкой дайте пирогу остыть.
Советы:
Ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Если творожная начинка жидкая, добавьте одну столовую ложку муки.
Готовность проверьте деревянной палочкой или зубочисткой.