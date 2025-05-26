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Пиріг на кефірі з сиром: простий рецепт
Якщо у вас залишився в холодильнику свіжий кефір і трохи сиру, приготуйте легкий оригінальний пиріг.
Особливість приготування його в тому, що сирну начинку потрібно викласти в тісто кульками. Пиріг виходить ніжним та апетитним.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 250 г;
яйця курячі — 2 шт.;
кефір — 200 г;
цукор — 180 г;
олія — 100 мл;
розпушувач — 1 ч. л.;
сода — 0,5 ч. л.;
сіль.
Для начинки:
сир — 250 г;
яйця курячі — 1 шт.;
цукор — 2 ст. л;
ванільний цукор — 10 г.
Приготування:
У кефір додайте соду та залиште на десять хвилин.
Збийте віничком яйця з цукром і сіллю. Влийте олію, перемішайте. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте.
Сир розітріть з яйцем, цукром і ванільним цукром і сформуйте невеликі кульки.
Форму змастіть олією. Викладіть тісто, розрівняйте, потім зверху викладіть сирні кульки на відстані одна від одної.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин.
Поради:
Інгредієнти мають бути кімнатної температури.
Якщо сирна начинка рідка, додайте одну столову ложку борошна.
Готовність перевірте дерев’яною паличкою чи зубочисткою.