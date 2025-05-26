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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Пиріг на кефірі з сиром: простий рецепт

Якщо у вас залишився в холодильнику свіжий кефір і трохи сиру, приготуйте легкий оригінальний пиріг.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Пиріг на кефірі з сиром

Пиріг на кефірі з сиром / © Credits

Особливість приготування його в тому, що сирну начинку потрібно викласти в тісто кульками. Пиріг виходить ніжним та апетитним.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 250 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • кефір — 200 г;

  • цукор — 180 г;

  • олія — 100 мл;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • сода — 0,5 ч. л.;

  • сіль.

Для начинки:

  • сир — 250 г;

  • яйця курячі — 1 шт.;

  • цукор — 2 ст. л;

  • ванільний цукор — 10 г.

Приготування:

  1. У кефір додайте соду та залиште на десять хвилин.

  2. Збийте віничком яйця з цукром і сіллю. Влийте олію, перемішайте. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і ще раз добре перемішайте.

  3. Сир розітріть з яйцем, цукром і ванільним цукром і сформуйте невеликі кульки.

  4. Форму змастіть олією. Викладіть тісто, розрівняйте, потім зверху викладіть сирні кульки на відстані одна від одної.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин.

Поради:

  • Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

  • Якщо сирна начинка рідка, додайте одну столову ложку борошна.

  • Готовність перевірте дерев’яною паличкою чи зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
104
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