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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відвідає саміт НАТО в Гаазі, де буде присутній і Трамп — ЗМІ

У заході візьме участь президент США Дональд Трамп, однак можливість його особистої зустрічі із Зеленським поки залишається відкритим питанням.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.

Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає WNL.

За його словами, у заході також візьме участь президент США Дональд Трамп, однак можливість його особистої зустрічі із Зеленським поки залишається відкритим питанням.

“Ми дивимося, де в програмі Зеленський може отримати гарне місце”, — зазначив міністр.

Раніше у ЗМІ ширилась інформація, що США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.

Проте, державний секретар США Марко Рубіо спростував ці чутки.

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