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Зеленський відвідає саміт НАТО в Гаазі, де буде присутній і Трамп — ЗМІ
У заході візьме участь президент США Дональд Трамп, однак можливість його особистої зустрічі із Зеленським поки залишається відкритим питанням.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться 24 червня в Гаазі.
Про це повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, передає WNL.
За його словами, у заході також візьме участь президент США Дональд Трамп, однак можливість його особистої зустрічі із Зеленським поки залишається відкритим питанням.
“Ми дивимося, де в програмі Зеленський може отримати гарне місце”, — зазначив міністр.
Раніше у ЗМІ ширилась інформація, що США виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі.
Проте, державний секретар США Марко Рубіо спростував ці чутки.