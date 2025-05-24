Трамп проявляет необычное терпение к Путину - Axios

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп проявляет в отношении российского президента Владимира Путина несвойственное ему терпение. Американский лидер пытается угодить хозяину Кремля даже несмотря на то, что Путин очень мало что дал взамен.

Об этом пишет американское издание Axios

«После телефонного разговора с Путиным 19 мая Трамп продемонстрировал больше уступчивости к Путину, чем когда-либо — отвергнув призывы к санкциям, отойдя от роли посредника в пользу желаемого для Путина формата и объявив готовность России четко сформулировать свои требования по миру», — говорится в публикации.

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В издании отметили заметный разрыв между позицией Трампа и лидерами Европы относительно давления или терпеливого подхода к Путину.

«Великобритания и ЕС на этой неделе ввели новые санкции против России после того, как Путин снова отверг предложение Трампа о прекращении огня; они надеялись на поддержку США, но Трамп отказался», — пишет Axios.

Журналисты издания отмечают, что Трамп для подталкивания Путина к мирным переговорам применяет исключительно «пряник» — в частности, обещание ослабления санкций и улучшения экономических связей — и очень мало «кнута».

«Поскольку Москва и дальше затягивает мирный процесс, президент США, кажется, скорее готов полностью отойти от переговоров, чем оказывать жесткое давление на Путина», — говорится в публикации.

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В то же время Белый дом утверждает, что именно дипломатические действия Трампа с Путиным убедили его представить будущий мирный меморандум, чего он не желал делать раньше.

Чиновники администрации Трампа сообщили Axios, что они все еще верят, что Путин собирается сделать ощутимые шаги навстречу мирному соглашению.

Напомним, эксперт по международной политике Гэл Брэндс считает, что президент РФ Владимир Путин стремится дождаться окончания американской военной помощи Украине уже этим летом и тянет время обещаниями мирных переговоров