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Путин оскорбил Трампа новыми ударами по Украине — глава МИД Германии
Глава немецкого МИД Иоганн Вадефуль заявил, что последние удары России по Украине являются вызовом не только Европе, но и личным оскорблением для президента США Дональда Трампа.
Последние массированные обстрелы украинской территории со стороны России являются прямым вызовом политическому Западу и личным оскорблением для президента США Дональда Трампа.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в эфире телеканала ARD, передает n-tv .
«Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа. Вы видите, что Путин не желает мира. Он хочет продолжать войну, и мы не должны разрешить ему это сделать. Будет сильная реакция со стороны Запада и, я думаю, тоже со стороны Соединенных Штатов Америки», — отметил дипломат.
По его словам, президент России Владимир Путин продолжает нарушать международное право и попирать права человека, не намереваясь останавливать войну.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае если Россия не согласится прекратить огонь и начать переговоры, он жестко отреагирует на дальнейшую агрессию Кремля.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на сотенные массированные атаки России на Украину .
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп .