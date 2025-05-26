Путин оскорбил Трампа новыми ударами по Украине — глава МИД Германии

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль / © sputnik

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Последние массированные обстрелы украинской территории со стороны России являются прямым вызовом политическому Западу и личным оскорблением для президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль в эфире телеканала ARD, передает n-tv .

«Это оскорбление, в том числе и для президента США Дональда Трампа. Вы видите, что Путин не желает мира. Он хочет продолжать войну, и мы не должны разрешить ему это сделать. Будет сильная реакция со стороны Запада и, я думаю, тоже со стороны Соединенных Штатов Америки», — отметил дипломат.

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По его словам, президент России Владимир Путин продолжает нарушать международное право и попирать права человека, не намереваясь останавливать войну.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае если Россия не согласится прекратить огонь и начать переговоры, он жестко отреагирует на дальнейшую агрессию Кремля.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на сотенные массированные атаки России на Украину .

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится 24 июня в Гааге, где будет присутствовать президент США Дональд Трамп .

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