Три знаки, які можуть постраждати від манії переслідування

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Зміст Рак Лев Терези

Сьогодні, 26 травня, важкий психічний стан може розвинутися у всіх знаків зодіаку, але у трьох з них може виникнути справжня манія переслідування.

Рак

Раки підозріливі й недовірливі від природи, тому їм постійно здається, що хтось хоче їх образити. Сьогодні ж, у такий енергетично важкий день, до їхніх підозр приєднаються ще й різноманітні болісні манії — зокрема, і манія переслідування.

Лев

Левам, яких вирізняє висока зарозумілість аж до манії величі, навіть іншу манію — переслідування — примудряються обернути на свою користь. Сьогодні їм здаватиметься, що оточення стежить за ними, бо в захваті від їхньої привабливості, краси та шарму.

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Терези

Терези, яким і будь-якого іншого дня здається, що за ними хтось спостерігає, сьогодні плекатимуть манію переслідування. Їм може здаватися, до того ж, абсолютно безпідставно, що недоброзичливість походить навіть від рідних і близьких друзів.

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