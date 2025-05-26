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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, які можуть постраждати від манії переслідування

День, коли все зло виходить на поверхню, тому астрологи вважають його найнебезпечнішим у місячному циклі. На рівні відчуттів можуть виникнути безсилля, важка депресія та навіть манія переслідування. На щастя, не йтиметься про серйозні психологічні проблеми — така реакція пов’язана з місячними енергіями дня, від яких уже завтра не залишиться і сліду.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 26 травня, важкий психічний стан може розвинутися у всіх знаків зодіаку, але у трьох з них може виникнути справжня манія переслідування.

Рак

Раки підозріливі й недовірливі від природи, тому їм постійно здається, що хтось хоче їх образити. Сьогодні ж, у такий енергетично важкий день, до їхніх підозр приєднаються ще й різноманітні болісні манії — зокрема, і манія переслідування.

Лев

Левам, яких вирізняє висока зарозумілість аж до манії величі, навіть іншу манію — переслідування — примудряються обернути на свою користь. Сьогодні їм здаватиметься, що оточення стежить за ними, бо в захваті від їхньої привабливості, краси та шарму.

Терези

Терези, яким і будь-якого іншого дня здається, що за ними хтось спостерігає, сьогодні плекатимуть манію переслідування. Їм може здаватися, до того ж, абсолютно безпідставно, що недоброзичливість походить навіть від рідних і близьких друзів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
338
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