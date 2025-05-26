У Євросоюзі готують нові санкції проти РФ

Єврсооюз готує нові санкції

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Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефул наголосив на необхідності посилити тиск на Росію у відповідь на нові масовані атаки по території України.

Про це повідомляє Sky News.

«Путін не зацікавлений у мирі, він хоче продовжувати цю війну, і ми не повинні цього допустити, тому Євросоюз погодиться на додаткові санкції», — заявив дипломат в етері телеканалу ARD.

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Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що розробка нового пакета санкцій уже триває.

Раніше цього тижня вона підкреслила, що «настав час посилити тиск» на Кремль, і додала, що напередодні ЄС уже ухвалив 17-й пакет обмежень проти Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що попри те, що президент США Дональд Трамп публічно відмовився від тиску на Москву, у Вашингтоні та Брюсселі дедалі частіше лунають прогнози про ослаблення бойового потенціалу Росії вже наступного року.

Ми раніше інформували, що Європейський Союз розглядає можливість відключення понад двох десятків банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також зниження граничної ціни на російську нафту й заборону на перезапуск «Північних потоків».

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