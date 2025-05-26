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США просять Ізраїль відкласти наземну операцію в Газі
Адміністрація президента США просила Ізраїль тимчасово утриматись від розгортання повномасштабної військової операції в Секторі Газа, аби дати можливість просунутись у переговорах про звільнення заручників.
США закликали Ізраїль відкласти розгортання повномасштабної наземної операції в Секторі Газа, щоби не зірвати переговорний процес щодо звільнення заручників.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
За даними джерел, Вашингтон озвучив два ключові пункти прохання: відстрочити наступальні дії та дозволити продовження переговорів паралельно з військовими операціями.
Попри активні бойові дії, в Єрусалимі дали чітко зрозуміти, що якщо наземна фаза операції таки почнеться, Ізраїль не відступатиме з зайнятих територій навіть у разі досягнення домовленостей.
«Щойно почнуться маневри, ми діятимемо на повну силу і не зупинимося, поки не буде досягнуто всіх цілей», — заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.
Попри це, США звернулись із проханням дати шанс дипломатії та не зачиняти вікно для переговорів щодо заручників.
«Якщо є можливість тимчасового припинення вогню для повернення заручників, ми готові до цього», — заявив раніше прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
Зараз у переговорах на столі перебуває лише один варіант — план спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Він передбачає звільнення 10 заручників в обмін на 60-денне припинення вогню.
Попри вихід ізраїльської делегації з перемовин, адміністрація США не зупинила процес і веде непрямі переговори з ХАМАС через посередника — доктора Башару Бахбаха, який очолював кампанію «Арабо-американці за Трампа».
Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він «готовий» закінчити війну в Газі на умовах, які «забезпечать безпеку Ізраїлю», повернуть заручників, а лідерів ХАМАС буде вигнано з Гази.
Ми раніше інформували, що ізраїльські солдати помилково здійснили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляють країни Європейського Союзу, Велику Британію, Канаду, Китай, Росію та інші країни.