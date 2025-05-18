Лідер ХАМАСу загинув у тунелях Сектора Гази: що відомо

Наслідки авіаудару по Сектору Гази / © Associated Press

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Тіло лідера радикального палестинського руху ХАМАС Мохаммеда Сінвара знайшли у тунелі під Європейською лікарнею Хан-Юніса на півдні Сектора Гази через п’ять днів після його бомбардування.

Про це повідомляють видання Al Arabiya та Al Hadath.

Мохаммед Сінвар та 10 його помічників загинули після авіаудару ізраїльської армії, яка застосувала 40 протибункерних бомб, щоб знищити командний пункт палестинського угруповання.

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Повідомляється, що разом із лідером ХАМАСу було вбито командира бригади «Рафіах» Мухаммада Шабана.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац у коментарі ізраїльським ЗМІ заявив, що офіційного підтвердження смерті Сінвара поки немає, але «за всіма ознаками, він був ліквідований».

Мохаммед Сінвар був молодшим братом попереднього лідера ХАМАСу Ях’ї Сінвара, ліквідованого у жовтні 2024 року. Його вважали організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Джерела в палестинському русі стверджували, що Мохаммед, який змінив Ях’ю, дотримувався жорсткої і непримиренної позиції, яка заважала прогресу на переговорах щодо обміну заручниками і припинення вогню.

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Тим часом Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок нових наземних операцій на півдні та півночі Сектора Гази в рамках операції «Колісниці Гідеона», оголошеної 17 травня.

У ЦАХАЛ наголосили, що їхня мета — повне знищення осередків ХАМАСу, звільнення заручників та встановлення контролю над територією ексклаву.

Операція стала відповіддю Ізраїлю на відмову ХАМАСу прийняти умови припинення вогню, що включали повернення всіх полонених, що залишилися живими.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу знову заявив, що в Ізраїлю «немає іншого вибору», окрім як продовжувати бойові дії в Газі, і він не припинить війну, не знищивши ХАМАС.

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