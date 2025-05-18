Боєць Нацгварії за три роки полону написав 16 пісень без аркуша паперу

Звільнений з полону боєць Нацгвардії Владислав Каретник

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Військовослужбовець Нацгвардії України Владислав Каретник написав 16 пісень за три роки російського полону.

Його історію розповідає пресслужба Нацгвардії.

«Його історія про незламність духу та силу творчості, що здатна проростати навіть крізь найтемніші часи», — йдеться в повідомленні.

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Боєць зберігав у пам’яті рядки, мотиви й тексти без інструментів, студії та навіть звичайного аркуша паперу.

Нацгвардійцю Владиславу 24 роки. До війни він навчався в Академії НГУ, грав на гітарі та захоплювався бітбоксом. А потім були оборона Маріуполя, «Азовсталь», полон.

Першою з пісень стала пісня для мами — емоційна й сповнена вдячності за подароване життя.

«У полоні було дуже важко. Це — жах. У полоні я боявся одного — що не встигну сказати мамі, як сильно її люблю… І написав пісню. Написав у темряві, у тиші, де був тільки Бог, я і спогади», — зазначає Владислав.

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Хлопець розповідає, що в полоні музика дуже допомагала йому триматися, відволікатися від усіх жахіть, що з ним там відбувалися.

«У мене не було ні листка, ні ручки. Я просто придумував рядок пісні і повторював у своїй голові. Потрохи запам’ятовував. На це міг піти день, два дні, або навіть тиждень», — говорить боєць.

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