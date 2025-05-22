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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Сенат США виставив ультиматум Путіну: мир або санкції

Сенат США готовий запровадити нові санкції через відсутність кроків Росії для припинення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прапор США

Прапор США / © Reuters

Американські сенатори Річард Блюменталь та Ліндсі Грем нагадали, що вже підготували законопроєкт, який передбачає нові санкції проти Росії, а також введення 500% тарифів для країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.

Спільна заява опублікована на сайті сенатора-демократа Блюменталя.

Політики, які представляють різні політичні партії — демократ Блюменталь і республіканець Грем — повідомили, що їхній законопроєкт уже підтримують 81 сенатор. Вони уточнили, що документ передбачає «500% тарифи на ті країни, що купують російські енергоресурси, уран та деякі інші товари».

У своїй заяві сенатори наголосили: «Хоча ми прагнемо миру, нам — і переважній більшості Сенату — стає дедалі очевидніше, що Путін грає в ігри. Сенат Сполучених Штатів готовий діяти, якщо ці ігри продовжуватимуться». Вони також додали, що очікують від Росії офіційний документ із переліком умов щодо припинення вогню в найближчі кілька днів.

Далі у заяві зазначається: «Ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію, поставивши її на торгівельний острів, запроваджуючи жорсткі тарифи на інші країни, які підтримують ці злочини».

Особливо важливим у законопроєкті є покарання Китаю за підтримку Росії, адже «одним з головних пріоритетів нашого законодавства є притягнення Китаю до відповідальності за підтримку військової машини Путіна шляхом купівлі дешевої російської нафти у тіньового флоту. Без економічної підтримки Китаю військова машина Путіна зупиниться».

Сенатори роблять акцент на тому, що жорсткі санкції та тарифи повинні стримати Росію і країни, які їй допомагають, щоб послабити її можливості вести війну в Україні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент США Дональд Трамп пояснив, чому Путін не припинить війну.

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