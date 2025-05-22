У КНДР сталася аварія з новим військовим кораблем під час спуску

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин / © Associated Press

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У Північній Кореї 22 травня сталася аварія з військовим кораблем, коли його спускали на воду. За процесом спостерігав особисто Кім Чен Ин, який після інциденту почав лютувати.

Про це повідомляє Корейське центральне інформаційне агентство.

Деталі аварії з військовим кораблем

У Чхончжинській суднобудівній верфі 21 травня відбулася церемонія спуску на воду нового есмінця водотоннажністю 5 тисяч тонн. Захід відвідав особисто Кім Чен Ин.

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Під час спуску на воду есмінця сталася серйозна аварія: в управлінні не було забезпечено паралельність руху візка, внаслідок чого спускова каретка корми корабля передчасно зійшла з напрямних і зіткнулася з перешкодою, через що корабель сів на мілину. З усім тим, носова частина есмінця не зійшла зі стапеля. Зрештою було пошкоджено частини днища, що порушило рівновагу судна.

Кім Чен Ин, спостерігаючи весь процес аварії, заявив, що це «зовсім неможлива, неприпустимо серйозна та велика аварія і злочин, викликаний просто необережністю, безвідповідальність та ненауковим емпіризмом».

Провину за те, що трапилося, диктатор КНДР поклав на Відділ оборонної промисловості Центрального комітету партії, Політехнічний університет імені Кім Чака, Центральний інститут проєктування суден, Чхонджінську суднобудівну верф і працівників заводу. За словами Кіма, вони «дискредитували в одну мить авторитет і гідність нашої держави».

Кім Чен Ин також вимагав відремонтувати есмінець до пленуму Центрального комітету партії, який заплановано на червень. Він зазначив, що питання «безпосередньо пов’язане з авторитетом КНДР». Саму аварію будуть розслідувати.

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